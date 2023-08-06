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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 180 bin konutun ihalesi yapıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin 6. ayında yazılı bir açıklamayla konut-işyeri inşasına ilişkin bilgi verdi.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 180 bin konutun ihalesinin yapıldığını bildirdi. Bakan Özhaseki, bölgede 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin ticari alanın yapılacağını hatırlattı.

Bakan Mehmet Özhaseki, toplamda 850 bin bağımsız bölümün inşanın sözkonusu olduğunu vurgulayarak, “Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor” dedi. Yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl içinde 319 bin bağımsız bölümün inşasının hedeflendiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, kişilerin inşaatı kendisinin üstlendiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuruların da 155 bin 293’e ulaştığını bildirdi.

Yerinde dönüşüm projesi detayları

Deprem bölgesinde uygulamaya alınan “Yerinde Dönüşüm” projesinde konut ve işyeri inşaatını kendisi üstlenmek isteyenlere hibe ve kredi imkanı sağlanıyor. Bakan Özhaseki açıklamasında 132 bin 394’ü konut, 22 bin 899’u işyeri olmak üzere bu projeye 155 bin 293 başvuru ulaştığını kaydetti.

143 bin 271 köy evi yapılacak

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde toplamda 143 bin 271 köy evi yapılmasının planlandığını, bunlardan 37 bin 129 köy evinin ihalesinin tamamlandığını ve 8 bin 339 köy evinin yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Deprem felaketinden en fazla etkilenen Hatay’da 21 köyde 1096 inşa başlarken, Gaziantep’te 35 köyde 1104, Malatya’da 49 köyde 2 bin 76, Kahramanmaraş’ta 50 köyde 2 bin 644 köyde inşaat başladı. Diğer deprem bölgesi illerdeki köylerde başlayan inşaatlar şöyle:

Şu ana kadar; Adıyaman’da 24 köyde 971, Diyarbakır’da 4 köyde 49, Kilis’te 8 köyde 168, Osmaniye’de 3 köyde 164, Şanlıurfa’da 2 köyde 67.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada deprem bölgesindeki iller ve inşa edilecek konut sayısı, 6. ay itibariyle inşasına başlananların dağılımı şöyle:

 Deprem Bölgesinde inşası başlamış ve ihalesi yapılmış konutların, ilgili il için planlanan toplam konut sayısına oranı  

Şehir

Planlanan konut sayısı

Yapımına başlanan

İhalesi yapılmış

Yapımı başlamış+ihalesi yapılmış / planlanan (%)

Kilis

3.361

1.854

120

58,73

Gaziantep

41.922

20.319

3.829

57,60

Şanlıurfa

16.782

5.715

3.491

54,86

Diyarbakır

21.712

6.278

3.014

42,80

Adana

21.021

3.638

5.239

42,23

Kahramanmaraş

112.414

24.321

18.873

38,42

Elazığ

20.261

2.936

3.643

32,47

Osmaniye

20.502

4.892

639

26,98

Malatya

103.019

14.338

9.331

22,98

Hatay

254.195

33.971

19.988

21,23

Adıyaman

64.811

4.629

1.425

9,34

(Kaynak Çevre. Ş. ve İklim Değ. Bk.) (Hesaplama: Ekonomi)