Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 180 bin konutun ihalesi yapıldı

ANKARA (EKONOMİ) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 180 bin konutun ihalesinin yapıldığını bildirdi. Bakan Özhaseki, bölgede 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin ticari alanın yapılacağını hatırlattı.

Bakan Mehmet Özhaseki, toplamda 850 bin bağımsız bölümün inşanın sözkonusu olduğunu vurgulayarak, “Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor” dedi. Yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl içinde 319 bin bağımsız bölümün inşasının hedeflendiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, kişilerin inşaatı kendisinin üstlendiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuruların da 155 bin 293’e ulaştığını bildirdi.

Yerinde dönüşüm projesi detayları

Deprem bölgesinde uygulamaya alınan “Yerinde Dönüşüm” projesinde konut ve işyeri inşaatını kendisi üstlenmek isteyenlere hibe ve kredi imkanı sağlanıyor. Bakan Özhaseki açıklamasında 132 bin 394’ü konut, 22 bin 899’u işyeri olmak üzere bu projeye 155 bin 293 başvuru ulaştığını kaydetti.

143 bin 271 köy evi yapılacak

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde toplamda 143 bin 271 köy evi yapılmasının planlandığını, bunlardan 37 bin 129 köy evinin ihalesinin tamamlandığını ve 8 bin 339 köy evinin yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Deprem felaketinden en fazla etkilenen Hatay’da 21 köyde 1096 inşa başlarken, Gaziantep’te 35 köyde 1104, Malatya’da 49 köyde 2 bin 76, Kahramanmaraş’ta 50 köyde 2 bin 644 köyde inşaat başladı. Diğer deprem bölgesi illerdeki köylerde başlayan inşaatlar şöyle:

Şu ana kadar; Adıyaman’da 24 köyde 971, Diyarbakır’da 4 köyde 49, Kilis’te 8 köyde 168, Osmaniye’de 3 köyde 164, Şanlıurfa’da 2 köyde 67.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada deprem bölgesindeki iller ve inşa edilecek konut sayısı, 6. ay itibariyle inşasına başlananların dağılımı şöyle: