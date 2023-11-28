Bakan Özhaseki tartışmalı kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili konuştu: 'Kimsenin malında gözümüz yok'

Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen kanun teklif, geçen günlerde TBMM'de kabul edilirken; riskli alanların dönüştürülme sürecini hızlandırmayı amaçlayan yasanın rezerv alanlara ilişkin maddeleri "mülkiyet hakkının ihlali" gerekçesiyle eleştireleri beraberinde getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk’te katıldığı yayında kentsel dönüşüm yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özhaseki, tartışma yaratan ve mülksüzleştirme projesi olarak eleştirilen yasaya ilişkin “Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez” dedi.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletin evlerine bakanlık el koyup ne yapacak? Türkiye'de bir cenah olayı ideolojik çerçevesinden bakıp, ısrarla muhalefet olsun diye birşeyi yalan yanlış söylemeye devam ediyor. Kimsenin malında gözümüz yok. Mevcut kullandığımız alanlar içinde varsa rezerv alan olarak kullanmak istiyoruz. Rezerv alan olarak ilan ettiğimiz yerler boş ve kamu arazileri. Kamu alanı varsa, burayı biz rezerv alan ilan edelim istiyoruz. Herhangi bir yerde karot örneği alıp depreme dayanıksız olduğunu kesinleştirmişseniz, burayı yönetelim diyorsa, vatandaş da yüzde 50'den fazlası istiyorsa işe başlıyorsunuz. Yüzde 50+1 şartı getirildi. Yarıdan bir fazlası konutları değiştirin diyorsa, onun kendine has prosedürü var, o işlem devam edecek.

İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu işine baksın, kentsel dönüşümü nasıl yürüteceğimi onlara mı soracağım. Kentsel Dönüşüm Yasası iki ana hatta var. Belediyeler yasası var değişiklik olmadı. Kolaylaştırıcı maddeler var, başlasınlar bir an önce. Bir nokta kadar dahi engelleyici yasa gelmedi. Tüm Türkiye için geçerli olan 50+1'le karar alabiliyorsunuz. Ruhsat aşamasında tamamının vekaleti isteniyordu, 50+1 ile veriliyor. Küçük payını Kenya'da oturan birine devrediyor. 0,5'lik mülkiyete tebligat yapılamadığı için inşaat olmuyordu. İBB bir tarafta kentsel dönüşüme başlamak istiyorsa, önlerinde engel varsa gelsinler yanlarında duracağım."