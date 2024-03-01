Bakan Özhaseki uyardı: Her an 6-7 büyüklüğünde deprem üretebilecek bölgeler var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki temel atma törenleri ve bir dizi ziyaret için Aksaray'a geldi.

İş insanları ve kanaat önderleri ile yapılan toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye topraklarının dezavantajları da var. Bu da depremsellik arkadaşlar. Şu anda bile hareketli fay sayısı 500’ün üzerinde. Tespit edilememiş fay hatları da olduğu için söylüyorum. Yoksa 480 küsur falan diyor bilim damları. Bunun manası şu. Doğru, belli bölgelerden yüz yıllar boyunca faylar kırıldı ve dışarıya vurduğu için enerji Kuzey, Doğu Anadolu fay hattı gibi, Ege Bölgesi gibi çok tehlikeli ve riskli, her an 6-7 büyüklüğünde veya daha yüksek büyüklükte deprem üretebilecek bölgeler var" diye konuştu.

"Her an 5-6 buralarda deprem olabilir" uyarısını yapan Bakan Özhaseki, "O yüzden ne yapıyorsak bu gerçekliği bilerek hareket etmek durumundayız. Eğer bunu yapmaz da cami yaparken rastgele emekli abilerin yaptırdığı, mühendisliğe dayanmadan, bilim adamlarına dayanmadan yaptırırsak emin olun sevap olmaz. Çünkü yarın bir gün yıkılır da altında insanlar kalır. Evimizi yaptırıp da ‘Allah büyük’ falan diyerek işin altından çıkamayız. Amenna, Allah büyük, diyecek hiçbir şey yok. İstese her yerde korur. Ama bir de işin realitesi var. Son 100 yılda bu ülkenin denizlerinde ve karasında meydana gelen deprem sayısı 231 arkadaşlar, 6 ve üzerinde olan depremler. Bakın aşağısını saymıyorum. Burada, Orta Anadolu’da olan depremleri hiç saymıyorum, yıkıcı deprem sayısını. 130 bin insanımızı kaybetmişiz. Binlerce binalar yıkılmış. Son Kahramanmaraş depreminde bile 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Maddi zarar 104 milyar dolar. Biz bunları bilerek hareket edeceğiz. Kaçak yapı da belediyeyle kavga etmeyeceğiz. ‘Gözünü yum, ne var ki?’ demeyeceğiz. ‘Bir kat daha at, ne var ki? Ne olur bir şey olmaz’ demeyeceğiz. Kendimiz için bunu demeyeceğiz. Ülkeye de zararı oluyor. Bu ülkenin de böyle bir gerçekliği var. Bunu bilerek hareket gediyoruz. Bir taraftan da bir türlü ne hikmettir bilmiyorum. Fitne odakları bitmek bilmiyor" diye konuştu.