Bakan Özhaseki'den kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Özhaseki, "Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

220 köye ulaşım sağlanamıyor

Giresun, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra'da 1, Çamoluk'ta 16, Dereli'de 25, Keşap'ta 1 ve Şebinkarahisar'da 19 olmak üzere 62 köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar yağışı ve tipi sebebiyle 99 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 36 personel ve 18 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Rize

Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de 22 olmak üzere toplam 29 köy yolunun ulaşıma kapandığı Rize'de, İl Özel İdaresinin 15 personeli, 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bayburt

Bayburt'ta gece başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle merkezde 13, Aydıntepe'de 8 ve Demirözü'nde 9 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 20 personeli, 8 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizledi, Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yaptı.

3 kentte kar etkili oldu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürüttü.

Ardahan'da gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta ise yağışla cadde ve sokaklar karla kaplandı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları küredi.

Belediye ekipler, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.

Vatandaşlardan Semih Cengiz, kar yağışının ilçeyi beyaza bürüdüğünü belirterek, "Sabah kalktık her taraf karla kaplı. Biz de iş yerlerimizin önünde, arabalarımızın üzerinde biriken karları temizledik. Sarıkamış karla güzel." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tokat-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Tokat-Sivas arasında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yer yer buzlanmanın oluştuğu yolda, Karayolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, yol gece saatlerinde karşılıklı olarak ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Çalışmaların tamamlanması sonrasında ulaşım normale döndü.