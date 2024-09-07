Bakan sevgilisini danışman yapmaya çalışınca tepkiler arttı: Başbakan medyaya kızdı

62 yaşındaki İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, dün istifa etti. Sangiuliano’nun istifa etmesiyle sonuçlanan süreç, sevgilisi Maria Rosaria Boccia’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla başlamıştı.

BBC’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Boccia, Sangiuliano’nun kendisini Kültür Bakanlığı’nda “Etkinliklerden Sorumlu Danışman” olarak atadığını sosyal medya hesabından ilan etti.

Sosyal medya fenomeni olan Boccia’nın atanması ve bunun duyuru şekli basında dikkat çekince bakanlıktan atamaya yalanlama geldi.

Sevgiliden “ifşa” geldi

Bu yalanlama üzerine Boccia, sosyal medya hesabından bazı ifşalarda bulundu. Sonrasında bakanlıkta resmi bir görevi bulunmayan Maria Rosaria Boccia’nın çok sayıda resmi etkinliğe katıldığı, hassas bilgilere ve kurumlar arası yazışmalara erişimi olduğu görüldü.

Skandal yeni detaylarla büyürken, Bakan Sangiuliano, geçen hafta içinde devlet televizyonu Rai’ye konuştu.

Sangiuliano, Boccia’yı danışmanı yapmaya çalıştığını kabul ederken, bunun çalışma arkadaşlarından tepki gördüğünü ve gerçekleşmediğini belirtti. Bakan, katıldığı resmi etkinliklerde sevgilisinin de bulunduğunu ancak masraflarının kamu bütçesinden ödenmediğini, dile getirdi.

Evli olan Sangiuliano, yasak ilişkisi nedeniyle eşinden özür dilerken, ağustos başında ayrıldıklarını açıkladı. Başbakan Giorgia Meloni’den de özür dileyen Sangiuliano, istifasını sunduğunu ancak Başbakan’ın bunu reddettiğini de açıkladı.

Başbakan Meloni: Kral öldü, yaşasın yeni kral

Sangiuliano’nun açıklamaları sonrası yeni tartışmalar başlarken, Boccia da sosyal medya ve basın üzerinden açıklamalarına devam etti.

Bunların ardından dün akşam Bakan’ın istifası açıklanarak, yerine Alessandro Giuli’nin atandığı belirtildi.

Başbakan Meloni, Sangiuliano için “yetenekli ve dürüst bir adam” derken, katıldığı bir etkinlikte skandalla ilgili konuştu. Meloni, Bakan’dan ziyade basını suçlarken, ortada yasa dışı bir durum olmadığını savunarak “Mesele, şahsi bir konuyu kamusal sorun haline dönüştüren medya ilgisi” dedi.

Meloni, “Sangiuliano gibi vakaların hükümeti zayıflatacağını düşünenler varsa yanılıyor. Kral öldü, yaşasın yeni kral. Bir bakan istifa etti, yeni bakana başarılar” diye konuştu.

Soruşturma açılması için başvuru yapıldı

İtalyan medyası, bakan skandalının “Hükümeti titrettiğini” yazmıştı. Muhalefetteki Yeşiller ve Sol İttifakı lideri Angelo Bonelli de “kamu fonlarının kötüye kullanımı ve gizli bilgilerin ifşası” iddialarıyla soruşturma açılması başvuruda bulundu.

Sayıştay, olayla ilgili “gerekli değerlendirmeleri yapmakta olduğunu” açıkladı.