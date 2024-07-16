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Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni vergi paketinin “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması” ilkesiyle hazırladıklarını açıkladı. Bakan Şimşek, vergi paketinin dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermediğini belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, vergi paketinde “Vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor" derken, “Yeni vergi paketini ‘çok kazanandan çok, az kazanandan az’ vergi alınması ilkesiyle hazırladıklarını belirtti.

Bakan Şimşek, “Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor” dediği paket için şunları söyledi:

"Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız.”

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