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Bakan Şimşek, iftarda bankacılarla buluşacak

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle Geleneksel İftar Programında bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek, iftarda bankacılarla buluşacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu akşam İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Kuleleri’nde “TBB Geleneksel İftar Programında” bir araya gelecek.

TBB’den yapılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyeleri ile 21 Mart 2025 tarihinde (bugün) İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Kuleleri’nde “TBB Geleneksel İftar Programında” bir araya gelecektir” denildi.

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