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Bakan Şimşek, vefat eden yeğeninin taziyesine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin taziyesine katılarak ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek, vefat eden yeğeninin taziyesine katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir spor salonunda 30 Ağustos'ta çıkan yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin taziyesine katılmak için Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile Batman'a geldi.

Bakan Şimşek, vefat eden yeğeninin taziyesine katıldı - Resim : 1

Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyeevine geçen Şimşek, ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile fertlerine başsağlığı diledi.