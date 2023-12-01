Bakan Şimşek'in 'İç talep yavaşlayacak dış pazar arayışına girsinler' açıklamasına tepki

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak mutlaka dış pazar arayışına girsinler.” sözlerini eleştirdi.

Arpacı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç piyasanın daha da daralacağını ve herkesin ihracat yapması gerektiğini, dış pazara yönelmesi gerektiğini söylemiş. Buradan kendisine seslenmek istiyorum. İç piyasa daralmadı. İç piyasa bitti, can çekişiyor. İhracat istiyorsunuz. Peki biz yanlış politikalar yüzünden döviz bazında rakip ülkelerden yüzde 45 daha pahalıyken, iş adamlarımız gideceği fuarlara vize alamazken, tekstil sektöründe 200 bin kişi işten çıkartılmış ve üretim her gün düşerken, kontrollü kur politikasına rağmen yüzde 60 enflasyonla ihracat nasıl yapılacak Sayın Bakan?"

Bakan Şimşek, TRT Haber’de katıldığı programda “İş alemine buradan TRT aracılığı ile seslenmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak mutlaka dış pazar arayışına girsinler.” ifadelerini kullanmıştı.