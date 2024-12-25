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Bakan Şimşek,"İş Dünyası Buluşması"na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova'da düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek,"İş Dünyası Buluşması"na katıldı
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Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için kente gelen Bakan Şimşek'i Vali Hülya Kaya karşıladı.

Program basına kapalı gerçekleştirildi

Şimşek, ardından YTSO Başkanı Cemil Demiryürek'in makamına geçti. Şimşek, sonrasında ise YTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Program basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Şimşek, programın ardından kentten ayrıldı. Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.

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