Bakan Soylu: 176 kişi gözaltında
Bakan Soylu, İstanbul'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 176 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Kökünü Kurutma Operasyonu"yla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Soylu, "Kökünü kurutana kadar devam. İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam 176 kişi gözaltında, 26 kilogram uyuşturucu madde, 84 bin 325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman polislerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.