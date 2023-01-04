Bakan Soylu: Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili açılan soruşturma konusunda soruları da yanıtlayan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

- 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 terörist etkisiz hale getirildi.

- 2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir.

- (2022'de) Kaçak göçle mücadelede, 49 bin 518'i denizlerde olmak üzere toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

- (Sinan Ateş cinayeti) Burada siyaset üretmek soruşturmayı selamete getirmez. Sosyal medya tezviratlarına itibar etmeyin. 2 kişi aranıyor, onları bulup adalete teslim edeceğiz.

- (İmamoğlu ile telefon görüşmeleri) Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş, 29 keresini karşı taraf aradı, 11’ine ben geri döndüm. 20’sinde görüşüldü.

- (İBB'ye soruşturma) Benden CHP Genel Merkezi'ne karşı beni ezdirme diyebilirsin, hemşehri olduğumuzu söyleyebilirsin. Ama yalan demen normal değildir. Basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde bir iflası görüyoruz. Bu adamları yoldan geçerken mi aldık. İddia ettiğiniz kişileri belediyeye almadım, bana iftira atıyorsunuz demedi. Kıvırmak doğru değil. Değer ailesi nedir? Terör örgütü PKK, dağa adam götürüyor. Kardeşlerini işe sokuyor belediyelerde. Yaptığı açıklamalarda terör örgütüyle irtibatlıları almadım demiyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir.

- Ben bunları işten atacak yetkiye sahip değilim. Atıldıktan sonra burada bitmiyor. Atılanlar OHAL kurumuna başvuruyor. Ondan sonra da mahkeme süreci var ve oraya gidiyor. Ben İBB'ye sandalye atacağım acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı acaba? Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş, devleti küfür etmeyi takla atarak değiştiren anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar. Ben iki taneyi tespit ettim attım diyor. Demek ki atma yetkin var.