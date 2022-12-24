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Bakan Soylu: En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" konusunda, "En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Soylu, "En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz." dedi.