Bakan Soylu: Hatay merkezli depremlerde 6 kişi öldü, 18'i ağır 562 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu

Bakan Soylu'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı. Depremin meydana getirdiği yıkımların ardından arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Binalardaki hasar tespit çalışmalarındaki sonuçlar nihai sonuçlar değildir, itiraza açıktır.

Acil yıkılacak binalar ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak binalara girmek kesinlikle yasaktır. Artçı depremler bize göstermektedir ki risk devam etmektedir.

Valilerimize gerekli talimatları verdik, şehir içi ya da şehirlerarası taşımacılıkta fahiş fiyat teklifi söz konusu olduğunda gereği yerine getirilecektir.

Birden kiraların artıyor, yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Ayıptır, günahtır. Bu paranın hayrını görmezsiniz."