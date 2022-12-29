Bakan Soylu, polislerle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı: 4 bölgeyi kaldırıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı"nda polis memurlarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, hem polis teşkilatını hem de personelini daha yüksek seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Soylu, "Yeni bir uygulama başlattık. 1 Eylül'den itibaren her hafta perşembe günü, Bakanlık merkezimizde 'görüşme günü' uygulamasına geçtik. Personel Başkanımız ve yardımcıları, bizzat kendileri, yüz yüze, talep eden personelimizle görüşüyorlar, talepleri alıyorlar ve elden geldiğince çözmeye çalışıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, personelin sorunlarını anlık dinleyebilmek ve çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla 7 Ekim itibarıyla da Personel İletişim Merkezi kurulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Kuruluşundan bugüne kadar 6 bin 683 çağrı alındı. Bunlara ait 926 fiziki ve elektronik evrak oluşturuldu. Bunların hemen hemen hepsine bir vesileyle cevap verildi, yardımcı olunmaya çalışıldı. Bir başka yenilik olarak da her 300 personelimize bir emniyet müdürümüz düşmek kaydıyla Türkiye'nin her tarafında onların hem mentorluğunu yapabilecek hem sorunlarıyla uğraşabilecek hem mesleki bilgilerini aktarabilecek danışman niteliğinde bir görevlendirme yaptık. O da yeni yılın ilk adımıyla beraber başlamış olacak."

"Mazeretlerden dolayı 10 bin 570 atamayı gerçekleştirdik"

Polis Bilgi Sistemi üzerinden personel iletişim formu oluşturulduğunu belirten Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada da yine talep ve sorunların hızlıca iletilmesini amaçladık. Bu form üzerinden de bugüne kadar, çok kısa bir süre olmasına rağmen 6 bin 200 başvuru aldık ve takip ediyoruz. Özellikle mazeret atamaları, her zaman doğal olarak talep edilen bir konudur. Elbette ki insani pek çok durumlar var, hastalık oluyor, maddi kısıtlar oluyor. Elbette kurumun da bir personel yapısı var. Bunu da gözetmemiz lazım. Dolayısıyla burada bir denge içinde yürümek önemli. Bu dönemde özellikle de gerçekten bir sıkıntıdan veya zorluktan kaynaklı mazeret atamalarını hassasiyetle inceliyoruz ve elimizden geldiğince de talepleri acil bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. 2022 yılında genel atama döneminde 36 bin 282, mazeret atama döneminde ise eş görevi, ailevi durumlar, çocuklarının öğrenim durumu gibi mazeretlerden dolayı 10 bin 570 atamayı gerçekleştirdik."

Şark hizmeti 2 bölgeye düşüyor

Bakan Soylu, daha önce şark hizmeti yerinin 4 bölge olarak belirlendiğine işaret ederek şu bilgileri paylaştı:

"Arkadaşlarımız, bunun, kendilerinin gelecek planlamalarında öngöremedikleri bir sürece evrilebileceğini düşündüler. Biz de o düzenlemeyle ilgili yeni bir çalışma yaptık. Yeni yaptığımız çalışmada da özellikle 4 bölgeyi kaldırıyoruz, tekrar 2 bölgeye düşürüyoruz. Aynı zamanda batı ve doğu illeri de kendi arasında tekrar gruplara ayrılmayacak. Yani aynı 2 grup olarak devam edecek. 2024 yılında yürürlüğe girecek 4 grup uygulaması kalkacak. Bu kapsamda şark görevini bitiren personelimizin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde, zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak. Yine ikinci bölge görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atama hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımızın kapsamı daha da genişletilecek. Buna muharip gaziler ve sivil terör mağdurları da eklenecek.

Mevcut yönetmelikte yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personelimizin sağlanan hakları, yani istediği vilayete, istediği şekilde tayin olma hakkı 5 yıla çıkarılacak. Yani son 5 yılda bu yapılacak ve istediği yere tayin olma hakkından yararlanacak. Özellikle ipka meselesinde, çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipka otomatik olarak yapılacak. 2 çocuk diye söylüyoruz ama belki 1 çocuk olarak da tekrar revize edilme imkanına sahip."

Bakan Soylu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sürecini başlattıklarını da söyleyerek yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir katılım öngördüklerini, en kısa sürede bu sınavı gerçekleştireceklerini kaydetti.