Bakan Soylu'dan konsolosluk tepkisi: Yeni bir psikolojik harp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Soylu, üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı konusunda, "60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır." dedi

Soylu, "2023 yılında şu ana kadar DEAŞ'a karşı 60 operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. 2022 yılında ise 1042 operasyon gerçekleşti, 1981 kişi gözaltına alındı." açıklaması yaptı.