Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yeşil pasaporta ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Solu, yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım.” ifadelerine yer verdi.