Bakan Tekin: 12 eğitim modülünün bakanlık onay süreçleri tamamlandı



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı ve Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen "Muharrem İftarı" programına katıldı. Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Yenikapı Mevlevihanesi’nde düzenlenen programa Bakan Tekin’in yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Cihannüma Genel Başkanı Selim Cerrah, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kuran’ı Kerim Tilaveti ve dua ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Ezan okunmasının ardından oruç açma ve lokma paylaşımı yapılıp dua okundu.



Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öncelikle milli birliğimiz bizim için çok önemli. Türkiye’nin çektiği bu acıları bize çektirenler, aramıza, çözülmesi çok zor olan ihtilaflar, çatışmalar hatta düşmanlık tohumları ektiler. 1990’lı yıllarda bunun çokça örneklerini hep birlikte yaşadık. Etnik, dini ya da başka sebeplerle toplum içerisinde ayrışmalara sebebiyet verecek bütün anti demokratik hususların kaldırılmasını, kendi kurduğu partisinin programına yazmıştı. O tarihlerde Türkiye’de Kürtler kendilerini ifade problemini yaşıyordu. Aleviler, kendilerini ifade problemini yaşıyordu. Sünni Müslümanlar kendilerini ifade ve dini inançlarını yaşama problemlerini yaşıyordu. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün 22-23 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde yaptıkları şeyleri ben hep bu milli birlik perspektifinden okuyorum. Buradan değerlendiriyorum. Buraya başlarken de çıkış noktam, bir siyasi iktidar düşünün. Olağanüstü koşullarda çok farklı bir ortamda iktidara gelmiş ve hiçbir siyasi partinin cesaret edemeyeceği, terör ortamının var olduğu bir dönemde, hükümeti kurduktan 12 gün sonra OHAL rejimini kaldırarak iktidarını başlatıyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu başlangıç, Türkiye’de milli birliğin, insanların, kendilerini ifade etmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasının, insanların etnik ya da dini kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmalarının sonlandırılması için çok önemli bir adım olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının Alevilik-Bektaşilik ile ilgili modül ve onay süreçlerinin tamamlandığını belirten Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adıyla yayınladığı öğretim programlarının odak noktası Türkiye’yi milli birliği, beraberliği pekiştirecek, milletimizin arasına sokulmuş nifak tohumlarını ortadan kaldıracak, güçlü bir kuşak yetiştirmek üzere bir program yazdık. Bununla yetinmedik. Anadolu irfanının eğitime katkıları başlıklı çalıştaylar organize ettik. Bu çalıştayların sonucunda Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, dini hassasiyetlerini inanç ve kültür ögelerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilecekleri bir mekanizmanın eksikliğinden hareketle biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir girişimde bulunduk ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden yürüyecek 12 tane modül yazdık. Alevilik ve Bektaşiliğin Temel Esasları 96 saatlik bir modül, Alevi-Bektaşilikte Yol-Erkan 104 saat, Alevi-Bektaşi Tarihi 92 saat, Alevilik-Bektaşilikte Toplumsal Kurumlar 80 saat, Alevi-Bektaşi Edebiyatı 96 saat, Alevilik-Bektaşilikte Ocaklar ve Dergahlar 112 saat, Alevi-Bektaşi Halk Aşıkları, Ulu Ozanları 96 saat, Alevi-Bektaşi Müziği 90 saat. 13 yaş altı çocuklarımız için ise Alevilik-Bektaşilikte Edebiyat ve Sanat 30 saat, Alevilik-Bektaşilikte Semah 30 saat, Alevilik-Bektaşiliğe Giriş 35 saat, yolun izinde, değerler, dostluk ve gönül bağı 30 saat olmak üzere oluşan 12 modül şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın onay süreçleri tamamlandı ve süreç başlayacak" diye konuştu.

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Muharrem Ayı bizim için Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz kadarıyla oruçların çoğaltıldığı, tarihte Peygamber Efendimizden önceki Peygamberlerin çok önemli hadiselerini yaşadıkları, Efendimizin de bunları anmak üzere bizlere Muharrem Ayı’nı yaşamayla ilgili birçok, adeta miras bıraktığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Tabi ki üzerine Kerbela hadisesinin de yaşandığı ayın ayrıca Muharrem Ayı olması, Peygamber Efendimizin bizlere bunların olacağını haber vermesinden hareketle biliyoruz ki demek ki ‘Ümmetimin en büyük imtihanı dünya ile olacak ve aralarına girecek fitne tohumlarıyla olacak’ diyor Efendimiz çeşitli rivayetlerde. Biz de tabi ki Kerbela’da bunun çok acı bir örneğini yaşamış oluyoruz ve o günden bugüne çözemediğimiz nifak tohumları aramızda devam ediyor. Birbirimizi tanımaktan, birbirimizle selamlaşmaktan, birbirimizle aslında çok doğal kurabileceğimiz köprüleri kurmaktan alıkoyan nice meselenin adeta başlangıcını teşkil ediyor. Onun için bugün burada inşallah bu köprüleri kurmak için de bir vesile. İşte bu hem bu mekanın belki bereketi, hem Muharrem Ayı’nın elbette ki bereketi ama tabi ki Efendimizin, Hazreti Ali’nin, Hazreti Hasan’ın, Hüseyin’in, Hazreti Fatıma’nın da bereketi. Onlar bize adeta kendi nefsimizle mücadele etmek için bir miras bırakmışlar. Bizlere düşen de o nefis mücadelesini hep birlikte verebilmek. Çünkü Allah-u Teala Kuran’da bize ‘Birlik olun’ diye emrederken birlik olmak bizden başka topluluklara galebe çalmak için değil aynı zamanda kendi nefsimizle olan mücadelemizde de ihtiyaç duyduğumuz bir şey" dedi.