Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ders süresi kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin merakla beklediği müfredat değişikliği ile ilgili açıklama yapan Bakan Tekin, sürecin bir dahaki kabine toplantısına kadar tamamlanacağını söyledi.