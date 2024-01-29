Bakan Tekin açıkladı: Okullarda müfredat değişikliği için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat, öğrenci devamsızlıkları, ortak sınavlar, deprem sonrası okulların durumu gibi pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.



Milliyet'in aktardığına göre, Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Müfredat değişikliği şubat sonunda: Müfredat değişikliğiyle ilgili çalışmalarımız bitti fakat genel müdürlükler ile Talim ve Terbiye Kurulu’nun inceleme süreci devam ediyor. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında şubat ayının sonuna doğru kamuoyuyla paylaşırız. Kapsamlı bir değişiklik olacağı için 2024- 2025 eğitim öğretim yılında ilk etapta okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda başlayacak. Ders saati azalması değil, sadeleştirilmesi gündemde. Öğretmenler etkilenmeyecek, norm kadro fazlası olmayacak.

Devamsızlıkla ilgili aldığımız tedbirler sonucunda eğitim öğretimin birinci yarıyıl istatistiklerinde olumlu sonuçlar gördük. Örneğin, liselere giriş sınavına hazırlanan 8. sınıftaki öğrencilerin geçen yılın birinci dönemine göre bu yıl devamsızlıklarda yüzde 9.20 oranında azalma oldu. 12. sınıflarda ise devamsızlık oranları yüzde 35,21 düştü. Devamsızlık konusunda çok ısrarcıyız. Bir kez daha altını çize çize söyleyeyim. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi af ya da benzeri bir şey gündemimize gelmeyecek.

Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak.

2014’te voleybol, futbol, ayakkabıcılık liseleri gibi birçok türden tematik liseler açtık. Spor, müzik gibi tematik liseleri açmaya devam edeceğiz. Bölgelere göre okullar açabilmeliyiz. Örneğin Erzurum’da kış sporlarında uzmanlaşacak bir kış okulu neden olmasın?