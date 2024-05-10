Bakan Tekin açıkladı: 'Yeni yasa geliyor, öğretmene şiddette ceza artacak'

İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, eski öğrencisi taradından öldürülmesinin ardından özellikle öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma yapıyor. Bakanlığın bir süredir üzerinde çalıştığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda buı konuyla ilgili yeni tedbirlere yer verilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Valiliklerimiz bu konuda üstüne düşeni yapıyorlar. Ama alınan tüm tedbirlere rağmen istenmedik bir durum gelen öğretmeni duyar duymaz, hem idari hem de hukuki süreçlere müdahil olmak anlamında süreci üstleniyoruz. Gereken süreci takip ediyoruz.

Öğretmen arkadaşlarımıza bu konudaki fedakarlıklarına, sabırları için teşekkür ediyoruz.

Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza tedbirlerimizi anlattığımız öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine yönelik talepleri olmuştu. Biz de yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağımızı içine de şiddetle mücadelenin ekleneceğini söylemiştik. Şu anda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların yüzde 50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Bu fiili işleyenlerin hafif cezalarının ertelenmesi hükümleri vardı. Biz öğretmenlerimize yönelik bu cezaların ertelenmesinin engellenmesini istedik. Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz.

Son olarak sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın da yaptıkları işin kamu görevlisi gibi kabul edilip devlet okullarındaki öğretmenlerimiz gibi yukarıdaki saydığım hususlar gibi değerlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız. Bize ulaşan taşkınlık söz konusu olmadı.

Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz."

Ne olmuştu?

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı eski öğrencisi Irak asıllı Y.K. öldürmüştü. Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Özel Öğretmenler Sendikası, saldırıyı kınamış ve cezaların arttırılmasını istemişti.