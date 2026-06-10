Bakan Tekin duyurdu: Cuma günü okullar tatil edildi

A Millî Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki Paraguay karşılaşması nedeniyle Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) 14 Haziran’dan 13 Haziran Cumartesi gününe alınmasının ardından, sınav hazırlıklarının eksiksiz tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü öğretmen ve öğrencilerin idari izinli sayılacağını açıkladı.

"Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik" diyen Tekin, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Beslenme paketi uygulaması hayata geçiyor

13 Haziran Cuma günü yapılacak LGS'de bir ilk de yaşanacak. Sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak.

Uygulamanın bu yıl ilk kez yapılacağını anlatan Bakan Tekin, "Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı bina veya salonlarda sınava girecek" dedi.

Bakan Tekin, "Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek" şeklinde konuştu.