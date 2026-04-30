Bakan Tekin: Evlatlarımızın güvenliği, bizim asli görevimiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İletişim Başkanlığı binasında düzenlenen "Dijital Çağda Güvenli Toplum: Riskler ve Çözümler" paneline katıldı.

Bakan Tekin, Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve öğrencileri anarak başladığı konuşmasında dijital çağın hızla geliştiğini vurgulayarak, eğitim sisteminin dijital dönüşüme uyum sağlamasının önemine değindi. Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren dijital okuryazarlık becerileriyle donatılması gerektiğini belirten Tekin, bilinçli internet kullanımının güvenli toplum inşasında kritik rol oynadığını, gençlerin ve çocukların dijital dünyanın değişimine ayak uydurması için Bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Evlatlarımızın güvenliği, bizim asli görev olarak addettiğimiz bir durum"

Dijital çağın son yıllarda hızla geliştiğini ve çocukların bu gelişimden olumludan daha çok olumsuz etkilendiğini belirten Bakan Tekin, "Kaybettiğimiz öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet niyaz eder, kederli ailelerine, yakınlarına, hem Kahramanmaraş hem de Şanlıurfa halkımıza ve bütün maarif camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza, yaşanan hadiselerden doğrudan etkilenen tüm kardeşlerimize de şimdiden acil şifalar buyuruyorum. Böyle ağır hadiselerin ardından hepimizin yüreği aynı acı, aynı endişe ve aynı sorumluluk duygusuyla etkileniyor. Evlatlarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin huzur içinde mesleklerini yapabilme ortamları, okullarımızın selameti ve toplumumuzun güvenliği bizim asli görev olarak addettiğimiz bir durum. Çocuklarımızın kendini güvende hissettiği bir okul iklimi, ailelerin içinin rahat olduğu bir sosyal hayat, öğretmenlerimizin mesleklerini huzurla icra edebildiği bir eğitim ortamı ve dijital mecralarda korunmuş bir çocukluk alanı, aynı sorumluluk perspektifi içerisinde gördüğümüz konulardır. O sorumluluğun hakkını vermenin yolu da yaşananları anlık tepkilerle dar alanda tüketmeden, aileden okula, dijital mecralardan akran ilişkilerine, rehberlik hizmetlerinden güvenlik politikalarına kadar geniş bir perspektifle ele almaktan geçiyor" diye konuştu.

"Dünya artık eski dünya değil"

Ailelerin çocuklarla birlikte manevi temas içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Bugün 'Dijital Çağda Güvenli Toplum: Riskler ve Çözümler' başlığı taşıyan bu panelde bir araya gelmemiz bu açıdan çok önemli. Bakanlık olarak paneli önemsiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği, okullarımızın iklimi, rehberlik hizmetleri, aile destek mekanizmaları, dijital okuryazarlık ve kurumlar arası iş birliği alanlarında yürüteceğimiz çalışmalar olacak. Cumhurbaşkanımız son dönemde çağın değişim mahiyetine dair çok önemli bir hakikati işaret etti. Dünya artık eski dünya değil. Bugünün dünyası, eski alışkanlıklarla, eski güvenlik öngörüleriyle ve kabulleriyle, eski iletişim kalıplarıyla okunamayacak kadar farklı, hızlı ve çok katmanlı bir yapıya kavuşmuş durumda. Bu değişim en çok da çocuklarımızın hayatında kendisini gösteriyor. Aileyle çocuk arasındaki temas, okul ile öğrenci arasındaki bağ, arkadaş çevresinin etkisi, öğretmenin rehberliği ve büyüklerin çocuk üzerinde himaye edici rolü yeni durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bugün bir evladımız aynı anda iki ayrı dünyanın içerisinde kendisini hissediyor. Biri evi, ailesi, okulu, öğretmeni, arkadaşlarının olduğu bir evren. Diğer tarafta ise sınırlarını çoğu zaman bizim göremediğimiz, dilini de tam olarak çözemediğimiz, kurallarını küresel platformların belirlediği, duyguları ve davranışları yönlendiren devasa dijital bir evren var" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın hangi kırgınlığı içinde taşıdığını acaba fark edebiliyor muyuz?"

Velilerin çocukların etkilendiği içerikleri geç fark ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden çocuklarımızın halini büyük ölçüde yüzünden, arkadaş çevresinden, okul içindeki davranışlarından, evdeki tavırlarından çözümleyebiliyorduk ama bugün çocuklarımızın günlük hayatı gözümüzün önünde akarken onları etkileyen içeriklerin, seslerin ve sembollerin önemli bir kısmı bizim göremediğimiz bir alanda şekilleniyor. Peki biz yeni çağın eski sakinleri olarak dijital dünyanın içinde doğan çocuklarımızı gerçekten ne kadar görebiliyoruz? Bir baba olarak bir eğitimci olarak maalesef bu konuda yeterli bir dikkat içerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Evladımızın aynı evin içinde bulunması, aynı sofraya oturması, okuluna gidip gelmesi kuşkusuz çok değerli, çok kıymetli. Fakat onun gönlünde biriken ve zihnini meşgul eden görüntülere, arkadaşlarından kopuşuna, ekran başında büyüttüğü yalnızlığa acaba temas edebiliyor muyuz? Çocuklarımızın hangi içeriklerden etkilendiğini, hangi sembole neden ve nasıl bir anlam yüklediğini, hangi dijital çevrede kabul aradığını, hangi kırgınlığı içinde taşıdığını, hangi öfke diline maruz kaldığını acaba fark edebiliyor muyuz? Bu soruların cevabı, ekran süresini takip etmekten çok daha derin bir idraki beraberinde getiriyor. Görmek; çocuklarımızın hangi duyguyla ekran başına geçtiğini, oradan hangi duyguyla kalktığını, kimlerle temas kurduğunu, hangi kelimeleri benimsediğini, hangi davranışlarında keskin değişimler başladığını fark edebilmektir."

Düzenlenen panele İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.