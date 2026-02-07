Bakan Tekin: Geçmişine bağlı, gelecekten ümitli gençler yetiştirmek istiyoruz



Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen 'Kim Var Sanat" etkinliğinde öğrenciler müzik ve tiyatro gösterileri sundu. Koordinatörlüğünü 28. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yaptığı program, öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla devam etti. Etkinliği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da izledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, program sonunda yaptığı konuşmada bazı kesimlerin ülkenin milli birliği ve beraberliğinden çok rahatsız olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın okulda aldığı eğitimin bu birlikteliğimizi güçlendirmesinden gerçekten çok rahatsızlar. Bizi eleştiriyorlar. Geçmişine bağlı, gelecekten ümitli gençler yetiştirmek istiyoruz. Kim ne derse desin yolumuzdan dönmeyeceğiz. Gençlere çok güveniyorum ve hepsini çok seviyorum" dedi.