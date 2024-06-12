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Bakan Tekin, İstanbul'da öğretmene yönelik saldırıyı kınadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulda öğretmene yönelik fiziki saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Tekin, İstanbul'da öğretmene yönelik saldırıyı kınadı
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyı kınıyor, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını eğitim ailesi olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde çalıştığımız ÖMK (Öğretmenlik Meslek Kanunu) ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atmaya devam ederek adaletin tecelli etmesi ve şiddetin son bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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