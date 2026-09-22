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Bakan Tekin, Trabzon ve Gümüşhane programını iptal ederek Manisa'ya gitti

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün bir okulda yaşanan silahlı saldırı olayı sonrasında Trabzon ve Gümüşhane programını iptal ederek Manisa'ya gitmek üzere uçakla İzmir'e hareket etti.

Haber Merkezi
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Bakan Tekin, Trabzon ve Gümüşhane programını iptal ederek Manisa'ya gitti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün Trabzon'un Maçka ilçesinde Maçka Hacı Turgut Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erkek Öğrenci Yurdu, Yalıncak Hacı Turgut Aydın Ortaokulu ve Yalıncak Hacı Turgut Aydın İlköğretim Okulu'nun toplu açılış törenine katılmak üzere sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na inişinden sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne yaşanan silahlı saldırı olayını öğrendi. Bakan Yusuf Tekin burada beraberindekiler ile bir toplantı gerçekleştirirken, ardından Manisa'ya gitmeye karar verdi.

Bakan Yusuf Tekin, Trabzon'un Maçka ilçesi ve ardından geçeceği Gümüşhane'deki programını iptal ederek Trabzon'dan Ulaştırma Bakanlığı'na ait özel uçakla İzmir'e hareket etti. Bakan Yusuf Tekin, buradan Manisa'nın Turgutlu ilçesine giderek olay yerinde incelemelerde bulanacak.

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