Bakan Tekin, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanlığı görevine yeniden atanan Özvar’ı makamında kabul etti.

Kabulde, eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu.

Bakan Tekin, Özvar’a yeni görev döneminde başarılar dilerken, Özvar da kabulü için Bakan Tekin’e teşekkür etti.