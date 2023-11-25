Bakan Tekin'den açıklama: Kaç öğretmen ataması yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında gündemle ilgili soruları yanıtladı. Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına uzman öğretmenlik için 58 bin 967, başöğretmenlik için 3 bin 921 öğretmeninin başvurduğunu, başvuranların yüzde 99,4'ünün sınava girdiğini ve sonuçların bugün açıklandığı ifade etti.

"Öğretmenler Odası Buluşmaları" adı altında öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirten Tekin, "Her ayın ilk cumartesi günü hangi ildeysem Bakanlığımızın bir sistemi var, orada randevu butonu oluşturuyoruz. Toplantı yapacağımız salonun kapasitesine göre ki bugüne kadar genellikle 250 bandında oldu. 250 arkadaşımız katılıyor, oturuyoruz, herkese söz hakkı veriyoruz. Katılımcılar projelerinden, eğitim sistemiyle ilgili düşüncelerinden bahsediyorlar. Zümre toplantılarında konuştuklarını tutanaklayıp bize getiriyorlar" dedi.

Tekin, Türkçe dersinden en az 70 puan almayı gerektiren sistemle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bu uygulamalar oturduktan sonra öğrenci arkadaşlarımızın daha mutlu olacağına inanıyoruz. Biz o çocukların daha iyi yetişmesi, ana dilleriyle kendilerini ifade etme kapasitelerinin gelişmesi için bunları yapıyoruz. Çocuklarımızın konuşurken Türkçe ile uyumlu olmayan, sosyal medya dilini kullanma eğiliminde olmasına üzülüyorum. Burada attığımız adımlarla ana dil becerilerinin yerleşmesini istiyoruz. Ana dilini 100 kelimeyle konuşan bir çocuğun öğretmek istediğimiz yabancı dili 500 kelimeyle konuşmasını nasıl bekleyeceğiz. Yabancı dil eğitimi de dahil çocuklarımızın tüm eğitim süreçlerinin başarılı olması için ana dil becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. Bu tür tedbirleri almaya çalışıyoruz."

Ara tatillerle ilgili çalışmalar

Ara tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Tekin, "Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.' şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz" diye konuştu.

Tekin, deprem bölgesindeki okullarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok hassas olduğunu, göreve geldiğinden beri çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Okullar açıldığında 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretim sürecini sorunsuz şekilde başlattık. Hızlı bir şekilde bize ayrılan bütçe olanakları çerçevesinde 2 bin 500 civarında yeni derslik yaptık, 45 bin civarında dersliği elden geçirdik. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığında 6 Şubat'tan önceki derslik düzeyini hedefliyoruz. Planlamamızı ona göre yaptık" dedi.

Öğretmen atamaları

Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"2023 yılı için atama bahar aylarında yapıldı, eylül başı itibarıyla 45 bin yeni arkadaşımız aramıza dahil oldu. 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar oldu. Dolayısıyla 50 bine yakın arkadaşımız başlamış oldu. 2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz. Arkadaşlarımızın hiç endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branş dağılımı yapıp, arkadaşlarımızla paylaşacağız."