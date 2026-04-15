Bakan Tekin'den okul baskınına ilişkin açıklama: Yaralı öğretmende kalıcı hasar olabilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var”

Yaralılar arasındaki bir öğretmenin sağlık durumuna ilişkin konuşan Tekin, “Öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerinin sürdürülmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var” ifadelerini kullandı.

Sürecin birden fazla kurumla birlikte yürütüldüğünü vurgulayan Tekin, olayın ardından hızlı şekilde harekete geçildiğini belirterek, ilgili birimlerin sahada olduğunu ve gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini aktardı. Ayrıca olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın sürdüğünü, değerlendirmelerin bu süreçler tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.