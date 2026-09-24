Bakan Tekin’den Turgutlu’daki saldırıya ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayarak Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, olayın İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin içinde değil, okulun yakınında gerçekleştiğini belirtti.

Okullarda güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde uygulandığını söyleyen Tekin, saldırıyı gerçekleştiren H.O.’nun silahı evden aldığını ifade etti. Silahların da ilaçlar gibi çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması gerektiğini vurgulayan Tekin, olayın yalnızca okul güvenliği ve emniyet tedbirleri çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

“İlk ifadede akran zorbalığından söz etti”

Tekin, saldırgan H.O.’nun ilk ifadesinde akran zorbalığına ilişkin beyanda bulunduğunu aktardı. Ancak öğrencinin 9. sınıfa yeni başladığını ve devamsızlık nedeniyle okula yalnızca iki veya üç gün devam ettiğini belirten Tekin, bu nedenle söz konusu iddianın farklı yönleriyle ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Çocukların dijital ortamda kimle iletişim kurduğu takip edilmeli”

Çocukların sosyal medya ve çevrim içi platformlardaki faaliyetlerine de dikkat çeken Tekin, ailelerin dijital ortamdaki iletişimleri takip etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle oyun platformlarının mesajlaşma bölümleri ve sosyal medya hesaplarında çocukların kimlerle iletişim kurduğunun izlenmesi gerektiğini belirten Tekin, Turgutlu’daki olayın şüphelisine ait sosyal medya yazışmalarında bazı ipuçlarına rastlandığını aktardı.

Tekin, şüphelinin sosyal medya profilinde ABD’deki bir okul saldırısının failine ait fotoğrafı kullanmasına da dikkat çekerek, ailelerin çocuklarının sosyal medya hesaplarını takip etmesinin önemini vurguladı.

Rehber öğretmenlere işaret edildi

15 Nisan’dan bu yana rehber öğretmenlerle bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirten Tekin, ailelere çocuklarında benzer sorunlara işaret eden davranışlar görmeleri halinde rehber öğretmenlerle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu. Rehber öğretmenlerin bu tür durumlarda gerekli çalışmaları yürüteceğini ifade etti.

Okullarda güvenlik uygulamaları çeşitlendirildi

Tekin, okulların güvenlik durumlarının belirlenmesi için okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik yapısı ve fiziki koşullarının dikkate alındığını söyledi. Bu kriterlere göre okulların farklı kategorilere ayrıldığını belirten Tekin, güvenlik önlemlerinin de okulun ihtiyaçlarına göre belirlendiğini aktardı.

Bu kapsamda bazı okullarda kamera sistemlerinin okul binası ve çevresini kapsayacak şekilde düzenlendiğini belirten Tekin, ihtiyaç duyulan okullarda turnike ve yüz tanıma sistemlerinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Ayrıca güvenlik görevlileri için el dedektörleri ve acil durum butonlarının devreye alındığını aktaran Tekin, bazı okullarda bahçe duvarlarının yükseltilmesi ve turnike kurulması gibi uygulamaların da hayata geçirildiğini kaydetti.