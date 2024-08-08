Bakan Tunç: 968 mahkeme faaliyete geçecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) müstemir yetki çalışmaları kapsamında bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesinin yapıldığını belirtti.

Bakan Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."