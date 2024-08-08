  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Tunç: 968 mahkeme faaliyete geçecek
Takip Et

Bakan Tunç: 968 mahkeme faaliyete geçecek

Bakan Tunç, HSK tarafından tamamlanan müstemir yetki çalışmaları çerçevesinde 574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tunç: 968 mahkeme faaliyete geçecek
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) müstemir yetki çalışmaları kapsamında bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesinin yapıldığını belirtti.

Bakan Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

 

Paris'te açılan 'İstanbul Evi'nin kirası belli olduParis'te açılan 'İstanbul Evi'nin kirası belli olduGündem

 

Gündem
Erdoğan-Al Sani görüşmesi hakkında açıklama
Erdoğan-Al Sani görüşmesi hakkında açıklama
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında ölü bulundu
TP Arama Daire Başkanı otel odasında ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Alp'in ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Alp'in ailesine taziye mesajı
Mehmet Şimşek'ten KKM’den çıkış yorumu
Mehmet Şimşek'ten KKM’den çıkış yorumu
Sokak röportajlarına RTÜK takibi
Sokak röportajlarına RTÜK takibi
Paris'te açılan 'İstanbul Evi'nin kirası belli oldu
Paris'te açılan 'İstanbul Evi'nin kirası belli oldu