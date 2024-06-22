Bakan Tunç: Arabuluculuk uygulamasıyla 3.8 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada kira uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculukla 96 bin 461 dosyada anlaşma sağlandığını belirten Tunç, “Kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 176 bin 769’u buldu. Bu başvurulardan 96 bin 461'i anlaşma ile sonuçlandı. Böylece ortalama 192 binden fazla vatandaşımızın kira uyuşmazlığını yargıya taşımadan, barışçıl yolla çözümlenmesini sağlamış olduk.” ifadelerini kullandı.

Mahkemelerin iş yükünün de azaldığını belirten Bakan Tunç, uygulamanın aynı zamanda toplumsal uzlaşı kültürüne katkı sağladığını söyledi.

Tunç, uyuşmazlık problemlerinin çözümüne ilişkin ise şunları kaydetti:

“Arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuksa hukuk sistemine 14 Kasım 2013’te kazandırıldı. Arabuluculukta bu güne kadar 5 milyon 956 bin 797 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 766 bin 703 dosyadan 3 milyon 830 bin 372’si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu.”

"Dosyalar arabuluculukla kısa sürede çözülüyor"

“İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 129 bin 311 dosyadan 1 milyon 54 bin 805’i anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 51 oldu. Bu dosyalar ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu." diyen Tunç, "Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 817 bin 718 dosyadan 327 bin 221’i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 41 başarı sağlandı. Arabulucular, bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı. Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020’den bugüne kadar 415 bin 371 dosyada müzakere tamamlandı ve 153 bin 84’ü çözüme kavuştu. Başarı oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti.

İhtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 2 milyon 333 bin 780 dosyadan 2 milyon 182 bin 274 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananların anlaşma oranı yüzde 97 oldu. Kira arabuluculuğunda ise 176 bin 769 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 96 bin 461 dosyada anlaşma sağlandı, başarı oranı yüzde 55 olarak gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.