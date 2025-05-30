Bakan Tunç detayları açıkladı: Adalet Bakanlığı'na memur alımlarında değişiklik

Adalet Bakanlığı’nın memur alımlarına ilişkin yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar için uygulanan 35 yaş sınırı kaldırıldı. Artık memur alımlarında yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartları geçerli olacak.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte hem yaş hem de kadro bazlı başvuru şartlarında önemli güncellemeler yapılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

“Daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun bir sistem”

Bakan Tunç açıklamasında, yönetmelik değişikliğinin Adalet Bakanlığı personel sistemini daha adil, şeffaf ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirme amacı taşıdığını belirtti. Özellikle memuriyete girişte uzun süredir eleştirilen 35 yaş sınırının kaldırılması, adaylar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tunç, "Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında başvuru hakkı arayan ve yaş nedeniyle bugüne kadar sürece dahil olamayan birçok vatandaşımız için önemli bir eşik aşılmış oldu" dedi.

"Bakanlık bünyesine yeni kadrolar eklenecek"

Yönetmelikte yer alan bir diğer dikkat çekici değişiklik ise Bakanlık bünyesine yeni kadroların eklenmesi oldu. Artık Adalet Bakanlığı’nda fizyoterapist ve işaret dili tercümanları da görev alabilecek. Bu pozisyonlara atanmak için gerekli şartlar yönetmelikle açıkça tanımlandı.

Zabıt katipliği alım sürecinde düzenleme

Zabıt katipliği alım sürecinde yer alan uygulamalı sınavlara da içeriksel değişiklik getirildi. Yapılan revizyonla birlikte, yazılı sınavlarda anlam bütünlüğünü artıracak bir yapı oluşturulması hedeflendi. Bu sayede sınav sürecinin daha objektif ve yetenek odaklı hale gelmesi planlanıyor.

Güvenlik görevlilerinde yaş kısıtlaması kalktı

Yönetmelik kapsamında yalnızca memurlar değil, koruma ve güvenlik görevlileri için de yaş esnekliği getirildi. Daha önce 30 yaş sınırıyla sınırlandırılan bu kadrolar için artık yaş kısıtlaması aranmayacak. Böylece bu alandaki başvuru sayısının da artması bekleniyor.

KPSS puan türleri artık birbirinden bağımsız şekilde değerlendirilecek

Öte yandan, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki KPSS puan türleri artık birbirinden bağımsız şekilde değerlendirilecek. Farklı eğitim düzeylerinden gelen adayların puanlarının karşılaştırılması sona erecek. Böylece her aday kendi düzeyi içerisinde değerlendirilecek.