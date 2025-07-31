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Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı olarak toplam 5 bin personel alımı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ilk aşamada toplam 5 bin personel alımı yapacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı olarak toplam 5 bin personel alımı yapacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adalet teşkilatına peyderpey 20 bin yeni personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından personel alım ilanlarının ilk etabı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabı 'X' üzerinden açıklama yaptı;

"Adalet Bakanlığı olarak ilk aşamada bin 500 zabıt kâtibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere toplam 5 bin personel alımı yapacağız. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak amacıyla insan kaynağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Adalet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" 

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