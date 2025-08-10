Bakan Tunç duyurdu: Boşanma davalarında 'arabuluculuk' dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, nafaka ve aile arabuluculuk sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tunç, boşanma davalarında maddi tazminat, nafaka ve mal rejiminin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini, boşanmanın ise en kısa sürede gerçekleşip diğer davaların ayrı şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İki davanın aynı anda devam etmesinin süreçleri uzattığını ve hatta 10 yıl süren boşanma davalarında tarafların yeni bir hayata başlayamadığını belirten Tunç, “Aile mahkemesi hakimlerini bir araya getirdik. İstinaf aşamasındaki aile mahkemesi davalarına bakan hakimlerimiz, İstinaf Daire başkanlarımız ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkan ve üyeleriyle toplantılar yaptık. Sorunu detaylıca tartıştık. Vatandaşlarımızın boşanma davalarındaki sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda arabuluculuk sistemini de değerlendirdik.” dedi.

"Aile arabuluculuğunu da ülkemize kazandırmak istiyoruz"

Boşanma davası öncesinde arabulucuya gidilmesinin çok önemli bir aşama olduğunu ifade eden Adalet Bakanı, "Bu, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Bizde de olabilir. Bununla ilgili sempozyumlar yaptık ve aile arabuluculuğunu da ülkemize kazandırmak istiyoruz. Boşanma davası öncesinde tarafların belki küçük tartışmadan kaynaklanarak büyüyen, aslında aralarında geçimsizlik yokken sadece avukata yazdırdığı o dilekçede ağır ithamlar söz konusu olabiliyor. Ağır ithamlarla karşılaşan karşı taraf, o dilekçeyi aldıktan sonra bir daha o evliliğin düzeleceğine inanmıyor. Taraflar birbirlerine tam düşman oluyor. Duruşmaya geldiklerinde de ailenin mahremiyeti herkesin önüne dökülmüş oluyor" diye konuştu.

"Aile arabuluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz"

Akademisyenlerin bu konu hakkındaki görüşlerine de başvurduklarını söyleyen Bakan Tunç, "Dünyadaki uygulamalara baktık. Burada aile arabuluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz. Boşanma konusunda da anlaşabilirler, arabuluculukta ve mahkeme onayıyla kısa sürede sonuçlanır. Boşanma konusunda anlaşma olmazsa mahkemeye gidilir, süreci daha sakin ve daha olgun şekilde başlatmış olurlar. Dolayısıyla Aile Yılı'nda, aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız" ifadelerini kullandı.