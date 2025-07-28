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Bakan Tunç duyurdu: Bursa'daki yangında 1 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'daki orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç duyurdu: Bursa'daki yangında 1 gözaltı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır." dedi.

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