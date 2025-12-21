Bakan Tunç duyurdu: Sakarya ve Balıkesir’de adalet binaları için ihale yarın gerçekleşecek

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliği ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için çalışmaların sürdüğünü, insan odaklı hizmet binalarıyla fiziki kapasitelerin güçlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

Bu kapsamda, Sakarya'daki Hendek Adalet Binası ve Balıkesir'deki Marmara Adalet Binasının ihalelerini yarın gerçekleştireceklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Hendek Adalet Binamız, 13 bin 335 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 29 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 9 duruşma salonu, İlçe Seçim Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik ve Arabuluculuktan oluşacak. Marmara Adalet Binamız, 2 bin 541 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 6 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 2 duruşma salonu, İcra Müdürlüğü ve İlçe Seçim Müdürlüğünden oluşacak. En kısa sürede yapımına başlayacağımız adalet binalarımızın şimdiden ilçelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."