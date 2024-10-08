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Bakan Tunç duyurdu: Suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç içeren sosyal medya içeriklerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını ve 5651 Sayılı Kanun kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları ile internet sayfalarına para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişim engelleme gibi yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç duyurdu: Suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X'ten yaptıpı paylaşımda suç içeren sosyal medya içeriklerine ilişkin "Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır. Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz"

Bakan Tunç paylaşımının devamında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz." dedi. 


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