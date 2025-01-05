Bakan Tunç duyurdu: Tanju Özcan'a soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Fatih Altaylı'nın programına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere yönelik uygulamaları hakkında "Ruhsatlarını hukuksuzca iptal ettim, zam yaptım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 5, 2025

"O zamanki güç ile dava açmadılar"

Özcan, uygulamalarıyla "O zamanki güçle dava açamadılar, yargıya gitselerdi belki kazanırlardı" dedi.

Özcan, "İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı, ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu" şeklinde konuştu. Ayrıca, nikah ücretleri ve su tarifelerine yaptığı zamların da yasal olmadığını, ancak mahkemeden dönmeden yürürlüğe girdiğini belirtti.