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Bakan Tunç duyurdu: Tanju Özcan'a soruşturma açıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirdeki Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelalarını gece yarısı kaldırdığını ve ruhsatlarını hukuka aykırı bir şekilde iptal ettiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç duyurdu: Tanju Özcan'a soruşturma açıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Fatih Altaylı'nın programına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere yönelik uygulamaları hakkında "Ruhsatlarını hukuksuzca iptal ettim, zam yaptım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. 

"O zamanki güç ile dava açmadılar"

Özcan, uygulamalarıyla "O zamanki güçle dava açamadılar, yargıya gitselerdi belki kazanırlardı" dedi.

Özcan, "İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı, ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu" şeklinde konuştu. Ayrıca, nikah ücretleri ve su tarifelerine yaptığı zamların da yasal olmadığını, ancak mahkemeden dönmeden yürürlüğe girdiğini belirtti.

 

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