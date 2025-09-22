  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Tunç duyurdu: TELE1 hakkında soruşturma başlatıldı
Takip Et

Bakan Tunç duyurdu: TELE1 hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE1 hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tunç duyurdu: TELE1 hakkında soruşturma başlatıldı
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tele 1 hakkında soruşturma başlatıldığını duyurarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç duyurdu: TELE1 hakkında soruşturma başlatıldı - Resim : 1

Bakan Tunç "Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır. Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir." dedi. 

Cevdet Yılmaz: Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30'un altında bir enflasyon oranıCevdet Yılmaz: Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30'un altında bir enflasyon oranıEkonomi

 

18 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...18 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...Ekonomi

 

Gündem
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Uygulamada gecikme var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Uygulamada gecikme var
Kura sonucu CHP'de kalan Bayrampaşa belediyesi için AK Parti'den iptal davası
CHP'de kalan Bayrampaşa belediyesi için AK Parti'den iptal davası
RTÜK Başkanı'ndan TELE1 açıklaması: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana getirmek provokasyondur
RTÜK Başkanı'ndan TELE1 açıklaması: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana getirmek provokasyondur
Mabel Matiz'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Mabel Matiz'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda taciz skandalı: 2 şüpheli serbest
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda taciz skandalı: 2 şüpheli serbest
Can Holding soruşturmasında bir kayyum daha! Doğa Koleji TMSF'ye devredildi
Can Holding soruşturmasında bir kayyum daha! Doğa Koleji TMSF'ye devredildi