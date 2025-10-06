Bakan Tunç duyurdu: Temyiz ve istinaf 6 ayda sonuçlanacak, duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılamaların uzun sürmesiyle ilgili tartışmalara son vermeyi hedefleyen kapsamlı bir reform planını duyurdu. Bakan Tunç, “Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak amacıyla hem yapısal hem de teknik düzenlemeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi’ne konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıkladığı reform paketinin en dikkat çekici maddeleri, mahkeme süreçlerine kesin zaman sınırları getirilmesini öngörüyor:

Temyiz ve istinaf süreleri: Üst yargı mercilerindeki incelemelerin en fazla 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Duruşma ertelemeleri: Mahkeme duruşmalarının en fazla 2 ay ertelenmesine izin verilecek, bu sürenin aşılmasına olanak tanınmayacak.

Doğrudan temyiz: Belirli dava türlerinde istinaf aşaması devre dışı bırakılarak dosyaların doğrudan Yargıtay’a taşınması sağlanacak. Böylece yargılama sürecinin önemli ölçüde kısaltılması amaçlanıyor.

İhtisas mahkemeleri kurulacak

Yargılamanın kalitesini artırmak amacıyla yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Bakan Tunç, çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davaları gibi teknik bilgi gerektiren alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacağını bildirdi.

Bakan Tunç, reformun ana hedefinin hukukî güvenceyi artırmak olduğunu vurgulayarak, "Makûl sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak" dedi.