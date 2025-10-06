  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Tunç duyurdu: Temyiz ve istinaf 6 ayda sonuçlanacak, duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecek
Takip Et

Bakan Tunç duyurdu: Temyiz ve istinaf 6 ayda sonuçlanacak, duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan yeni bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Tunç’un verdiği bilgilere göre, düzenleme kapsamında temyiz ve istinaf davalarının en fazla 6 ay içinde karara bağlanması hedefleniyor. Ayrıca çevre, sağlık ve benzeri alanlarda uzmanlaşmış ihtisas mahkemelerinin kurulması da planlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tunç duyurdu: Temyiz ve istinaf 6 ayda sonuçlanacak, duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecek
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılamaların uzun sürmesiyle ilgili tartışmalara son vermeyi hedefleyen kapsamlı bir reform planını duyurdu.  Bakan Tunç, “Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak amacıyla hem yapısal hem de teknik düzenlemeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi’ne konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıkladığı reform paketinin en dikkat çekici maddeleri, mahkeme süreçlerine kesin zaman sınırları getirilmesini öngörüyor:

Temyiz ve istinaf süreleri: Üst yargı mercilerindeki incelemelerin en fazla 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Duruşma ertelemeleri: Mahkeme duruşmalarının en fazla 2 ay ertelenmesine izin verilecek, bu sürenin aşılmasına olanak tanınmayacak.

Doğrudan temyiz: Belirli dava türlerinde istinaf aşaması devre dışı bırakılarak dosyaların doğrudan Yargıtay’a taşınması sağlanacak. Böylece yargılama sürecinin önemli ölçüde kısaltılması amaçlanıyor.

İhtisas mahkemeleri kurulacak

Yargılamanın kalitesini artırmak amacıyla yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Bakan Tunç, çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davaları gibi teknik bilgi gerektiren alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacağını bildirdi.

Bakan Tunç, reformun ana hedefinin hukukî güvenceyi artırmak olduğunu vurgulayarak, "Makûl sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak" dedi.

Güney Afrikalılar, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto ettiGüney Afrikalılar, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto ettiDünya

 

Japonya hisselerinde Takaichi etkisi: Rekor seviyeye ulaştıJaponya hisselerinde Takaichi etkisi: Rekor seviyeye ulaştıKüresel Ekonomi

 

Tutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdiTutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdiGündem

 

Gündem
ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Senin için çok şey yaptım, sıra sende" dediği öne sürüldü
Trump'ın Erdoğan'a, "Senin için çok şey yaptım, sıra sende" dediği öne sürüldü
CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Çakmak görevinden istifa etti
CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Çakmak görevinden istifa etti
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Ankaray işletmesi geçici olarak kapatıldı
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Ankaray işletmesi geçici olarak kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu’ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu’ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Tutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdi
Tutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdi
Gelinlik üzerine süs olarak işlenmiş 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gelinlik üzerine süs olarak işlenmiş 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi