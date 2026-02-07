Bakan Tunç gençleri uyardı: IBAN dolandırıcılığına dikkat!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Meclis Simülasyonu programında yaptığı konuşmada, son dönemde IBAN kullandırmayla ilgili son dönemde yaşanan gelişmelere değindi.

Tunç, "Bugün gençlere umutsuzluk pompalayanlar var. 'Bizden bir şey olmaz, biz başaramayız, biz dünyada lider ülke olamayız.' diyenler var hala. Karamsar tablo çizmek isteyen bir muhalefet anlayışı da var Türkiye'de maalesef ama öyle değil” derken, beyin göçüne yönelik de şunları söyledi:

“Türkiye teknolojide ilerlemeye devam ettikçe, gelişmesini sürdürdükçe bu gelişmeler kesintisiz sürecek. O nedenle 'Türkiye'de beyin göçü var, gençler artık Türkiye'den gidiyor' gibi sosyal medyadaki algı çalışmalarına kapılmamak lazım. Bugün eğer Türkiye'de, Türk gençleri beyin göçü yapıyorsa o zaman ASELSAN'da binlerce mühendis bu ülkenin gençleri değil mi? O yapay zekayla icatlar yapan ROKETSAN'da, HAVELSAN'da özel sektör kuruluşlarımızda çalışan binlerce mühendisimiz bu ülkenin gençleri. Maalesef böyle bir kara propagandayla karşı karşıya kalma durumumuz var."

Sanal suçlara karşı uyarı

Toplumun ve ihtiyaçların sürekli değişime ve gelişime tabi olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Çağımız teknoloji çağı, yeni suç tipleri ortaya çıkabilir. Ekonomi, ticaret çeşitlenir” diyerek, teknolojideki gelişmelerin faydasıyla birlikte internette işlenen suçlara da dikkati çekerek, vatandaşların her türlü tehlikeden korunması, sanal kumar, yasa dışı bahis, uyuşturucu gibi çocukların ve gençlerin geleceğini karartacak suçlara karşı alınması gereken tedbirler olduğunu belirtti.

Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençleri, banka hesap numaralarını (IBAN) kullandırmamaları konusunda uyaran Tunç, "IBAN kullandırılmaz. Yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. O para size geliyorsa, sebepsiz yere o hesap numarasını verirken o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz." şeklinde konuştu.