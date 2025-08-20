  1. Ekonomim
Bakan Tunç, 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artmasında ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsur, güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır. Bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz.

"Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nı 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız"

Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz ‘Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’ ilanlarını yayımladık. ‘Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nı 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız. Başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Sınav başvuruları "https://pgm.adalet.gov.tr" internet sayfası üzerinden yapılacak.

