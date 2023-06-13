Bakan Tunç, HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti
Bakan Tunç, HSK Genel Kurulu Toplantısı'na ilk kez başkanlık etti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu göreve getirildikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Tunç, HSK'ye gelişinde Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve üyeler tarafından karşılandı.
HSK Genel Kurulu Toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Tunç başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.