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Bakan Tunç: İstanbul'da kediyi öldüren şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir kedinin öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç: İstanbul'da kediyi öldüren şüpheli gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve şiddet olayına ilişkin adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.

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