Bakan Tunç: Özgür Özel'in önünde iki seçenek var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. Müflis CHP Genel Başkanı'nın kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir. Özgür Özel'in önünde iki seçenek var. İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi Kendisine tavsiyemiz; sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir."