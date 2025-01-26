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Bakan Tunç: Özgür Özel'in telefonunu bilerek açmadım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bakan telefona çıkmadı" sözlerine "Özgür bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç: Özgür Özel'in telefonunu bilerek açmadım
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel’in yangınla ilgili iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi. Bakan Tunç, “Özgür bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım” dedi.

 

“Büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm”

"78 kişiyi kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm" diyen Tunç "Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış imzasız korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım. Gerçek olmayan bir bilgiyi sırf soruşturmaya karşı kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor." diye konuştu. 

 

"Ucu nereye kadar dokunursa dokunsun hesabi sorulacak"

Tunç "Öncesinde arayıp 'Nedir gerçek' diye sorması varken bunu yapmayarak gerçek niyetini aslında gösteriyor. Milletimiz müsterih olsun. İstanbul Teknik Üniversite'nin en yetkili profesörleri yangın yerinde incelemelerini yaptılar. Mevzuatımıza göre kimler sorumluyla, ucu nereye kadar dokunursa dokunsun 78 canımızın hesabını yargı soracak sonuna kadar takipçisiyiz." ifadelerine yer verdi.

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