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Bakan Tunç: Reyhanlı'da hain terör saldırısının şüphelisi Korali tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç: Reyhanlı'da hain terör saldırısının şüphelisi Korali tutuklandı
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye’de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Tunç paylaşımında, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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