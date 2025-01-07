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Bakan Tunç: PTT çalışanlarına yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Rize’de PTT çalışanlarına yönelik silahlı saldırıya ilişkin, ”Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
ANKA
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Bakan Tunç: PTT çalışanlarına yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Rize’de PTT çalışanlarına yönelik silahlı saldırı hakkında sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı. Adil soruşturmanın sürdüğünü belirten Bakan Tunç’un şunları kaydetti:

"Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

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