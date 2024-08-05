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Bakan Tunç, Savcı Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Tunç, Savcı Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum."

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